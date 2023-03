Aseguró que él no firmó contrato

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (Agencias)

El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera negó haber firmado un contrato de confidencialidad cuando sostuvo una relación con Belinda, como tanto se ha especulado en los últimos días, luego de que el actor José Ángel Bichir confesara que nunca habló de su relación con la cantante debido a un acuerdo.

Hace unos días sorprendió a la prensa las más recientes declaraciones de José Ángel Bichir, pues habló de lo que nadie se imaginaba, el actor mexicano expuso que él y Belinda fueron novios; el cuándo, cómo, y por qué siguen sin conocerse, pues el famoso no quiso entrar en detalles ya que teme ser demandado.

Después de que Bichir alzara la voz, la prensa captó a Lupillo Rivera en el aeropuerto de la Ciudad de México, otra de las exparejas de la cantante, y se le cuestionó si él también había firmado el supuesto contrato del que tanto se ha estado hablando.

Sin embargo, el intérprete negó que existiera ese papel: “No, fíjate que no, yo no tengo nada malo que hablar de Belinda y le deseo lo mejor del mundo”, aunque remató advirtiendo que: “Si me va a demandar, no hay problema; solucionamos el problema rápido”.

Ante estas dos declaraciones, algunas conductoras de televisión como es el caso de Joanna Vega-Biestro de “Sale el sol” y Flor Rubio de “Venga la alegría” han sugerido que, quizá, Beli ha decido hacer públicas unas relaciones y reservarse del ojo público en otras.