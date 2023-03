Demandará a Adame

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (Agencias)

La conductora Andrea Legarreta explotó en contra de Alfredo Adame, luego de que se burlara de su ruptura amorosa con Erik Rubín. En este sentido, en pleno ocho de marzo, la famosa anunció que lo demandará.

Fue en entrevista con varios medios de comunicación, afuera de Televisa, en donde la conductora reveló que tomará acciones legales contra Adame, pues sigue atacándola. Hay que recordar que entre ambas personalidades ha habido diferencias desde hace años.

Sin embargo, en fechas recientes, luego de que se anunciara su separación con Rubín, Alfredo Adame despotricó en contra de Andrea, indicando que era un cáncer y más comentarios machistas. Por ello, Legarreta mencionó que está harta de él.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi”, señaló visiblemente molesta exigiendo que “no vuelvan a poner mi nombre en su boca”.

Además, dijo que pronto tendrá más detalles de la demanda contra Adame y externó: “Les pido que no le pregunten de mí. Se siente con la libertad de opinar de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso”.