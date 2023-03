Ex alcaldes bajo la lupa: las investigaciones continúan

Las investigaciones por presuntas irregularidades que se siguen en contra de los ex alcaldes Xicoténcatl González Uresti y Pilar Gómez Leal, siguen en pie, aseveró la Contralora Municipal Lizbeth Nacira Alonso

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Las investigaciones por presuntas irregularidades o mal manejo de recursos públicos que se siguen en contra de los ex alcaldes Xicoténcatl González Uresti y Pilar Gómez Leal, así como de quienes fueron sus titulares en áreas como compras y Tesorería siguen en pie, aseveró la Contralora Municipal Lizbeth Nacira Alonso.

“Aún siguen, sin embargo, por tratarse de un tema de investigación no puedo proporcionar mucha información”.

Sin embargo, la Contralora Municipal destacó que la auditoría ya concluyó y ahora se trabaja en carpetas de investigación.

“La auditoría ya concluyó y estamos ahora con las carpetas de investigación, necesitamos terminar con las investigaciones”.

Aún cuando refirió que todavía no se puede hablar de presuntos o probables responsables sobre los cuales se pudieran fincar responsabilidades, Ancira Alonso dijo que no solo son los dos ex alcaldes a los que se les podría fincar algún tipo de responsabilidad.

“Todos los funcionarios de la administración, todos los que intervienen en los procesos, llámese área de compras, Tesorería”.

Por último, la titular de la Contraloría municipal detalló que en los trabajos para terminar con las investigaciones trabajan de manera coordinada el área de Contraloría y también él área jurídica.