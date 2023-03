Padres deslindan a sus hijas; lamentan desorden

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Padres de estudiantes que cursan su educación media superior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 236 de esta Ciudad, se manifestaron en contra de lo que consideraron vandalismo y desorden durante miércoles y jueves, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Entrevistados a las afueras del plantel, los padres pidieron el anonimato ante el temor que sus hijas sean señaladas o agredidas por quienes están a favor de cometer estos actos, que aseguraron no se habían visto al menos el año pasado en la misma fecha.

“Al menos mi hija no anda en ese desorden, la acabo de dejar en la entrada y la vi entrar, ella sabe que hay formas de denunciar y de abordar estos problemas, además para eso estamos su papá y yo para acompañarla y a las jóvenes que protestan no las vemos con sus padres”, expuso una madre de familia.

Asimismo señaló las paredes pintadas y lamentó que haya sido vandalizada la fachada de la institución, “el año pasado en esta fecha fue todo lo contrario, se hicieron mensajes y otro tipo de eventos, ahora fue vandalismo, qué pena”.

Un padre de familia que acudió a dejar a su hija junto con tres compañeras, comentó que a través de grupos de redes sociales han dado seguimiento a las manifestaciones, “al menos los que estamos en ese grupo no hemos sido enterados de casos de acoso, es más ninguno ha tenido que acudir a aclarar alguna situación similar”.

Por su parte una madre de familia comentó: “Estuve en este Cbtis hace como 20 años y no pasaban estas cosas, cuando había problemas con algún maestro acudían nuestros padres para aclarar, no nos dejaban solas como ahorita que no hay ningún padre de estas jóvenes”.

Finalmente pidió que su opinión sea anónima, “porque ya escuché todas las palabras que gritan las muchachas, que parece no son de la escuela, no quiero que a mi hija me la vayan a agredir”.