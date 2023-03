Le pide a su ‘amigo’ ser padrino de su hijo, pagar la fiesta y darle mensualidad hasta los 18 años

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Escoger un padrino de bautizo no es una decisión fácil, por lo general se escoge entre una lista de personas muy queridas para que tomen ese papel.

Sin embargo, hay personas encajosas que sólo piensan en el dinero y no en el lazo emocional y de esto te hablaremos hoy.

Recientemente se viralizó en redes el caso de un joven al que le pidieron ser padrino de un bebé al que no conoce.

De acuerdo con su relato, él es un médico con un consultorio privado que ha trabajado mucho para tener lo que tiene

La conozco pero no somos amigos y me dice ‘hola amigo cómo estás’ y yo pensé que me iba a invitar a su boda, porque vi que se iba a casar”.

Me dice ‘me gustaría que fueras el padrino de mi hijo’”.

Y aunque en principio no lo tomó a mal, cuando la cuestionó sobre las responsabilidades del padrino además de la ropa o el bolo, la mujer le aclaró que además tenía que pagar toda la fiesta.

No conforme con eso me dijo: y en mi familia se acostumbra que el padrino de bautizo le tiene que dar una mensualidad al niño hasta cumplir los 18 años”.

Guey, ni a mis sobrinos les doy una mensualidad”.

Según la mujer, lo escogió a él porque ‘siempre traía ropa chida’.