Cabeza de… prepara embestida

-Semáforo del Agua ya opera.

-AVA rendirá su primer informe.

-La oportuna propuesta que hizo meses atrás la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos para fomentar la cultura del agua y regular así su almacenamiento y uso responsable, es ya un punto que se aprobó en el Congreso del Estado y se adiciona desde ya, en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.

La propuesta de la Diputada priista se resume en que los ciudadanos y los entes gubernamentales tomen conciencia en el uso responsable del agua, que es un elemento natural que en los últimos años está haciendo crisis en ésta zona del país.

Además se establecen mecanismos de coordinación entre el Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, municipios y organismos operadores de agua potable, así como la Comisión Nacional del Agua para la promoción, difusión y actualización del estatus del semáforo del agua y la aplicación de campañas de cultura del agua entre la sociedad.

El también llamado Semáforo del Agua es un instrumento informativo en el que por medio de esos colores se anunciará a la ciudadanía sobre el estatus de almacenamiento y disposición del agua que exista en cada municipio del estado y las medidas precautorias que se habrán de tomar para cuidar el vital líquido.

Por el momento no se contemplan sanciones para quienes hagan mal uso del recurso, y/o no atiendan las nuevas disposiciones que esta semana entraron en vigor a través del Diario Oficial del Estado de Tamaulipas.

Vale la pena destacar que esta iniciativa de la diputada Alejandra fue avalada por la gran mayoría de los miembros del Congreso.

Ya ven, señores diputados, que sí se puede trabajar en favor de los tamaulipecos sin necesidad de convertir el recinto en una arena de lucha libre de barrio.

No sé por qué me acordé del diputado Luis René El Cacharro Cantú, del PAN, que en una de esas trifulcas que protagonizó, retaba a golpes a un diputado de Morena, más alto y fornido que él…aaaah es que dicen, que se sentía protegido por el ex gobernador Cabeza de… .

-El miércoles 15 de marzo en punto de las diez de la mañana en el Salón del Congreso de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya rendirá a la ciudadanía en general y a los miembros del Poder Legislativo su Primer Informe de Labores.

En general AVA sigue gozando de niveles muy aceptables de aprobación entre la ciudadanía, a casi medio año de haber asumido el cargo de Gobernador.

Algunos estudios de opinión han revelado que la aceptación hacia el Gobernador y su trabajo hasta hoy es de casi un 70 por ciento, que en realidad es una cifra muy buena, pues la mayoría de los mandatarios promedia apenas un 49-50 por ciento.

Hasta donde sabemos, en la presentación de su Informe, el Gobernador de Tamaulipas detallará plan de trabajo para mejorar la infraestructura hospitalaria para todo el estado y que ya inició en el sur de la entidad.

Además detallará cada uno de los apoyos que la Federación ha comprometido para esta entidad (30 mil de millones de pesos) y que abarcan infraestructura carretera, zonas fronterizas, seguridad pública y apoyo a las regiones vulnerables.

En este tipo de eventos llamados políticos, dicen los que saben, que se envían señales.

Qué diputados lo acompañarán a su ingreso al recinto.

A quiénes de los asistentes saludará efusivamente.

A quién saludará por cortesía.

A quién o a quiénes mencionará en su mensaje.

Quiénes serán los invitados al evento.

Y… finalmente enviará un mensaje claro y directo a la oposición?

-El ex gober Francisco García Cabeza de… está armando una embestida judicial en contra del ex titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, por haberlo acusado de cinco delitos y haber difamado su nombre y su “honor”.

Además, también demandó ya penalmente a un Juez de Control y a tres ministerios públicos federales por haber integrado las averiguaciones en su contra y girarle una orden de aprehensión.

Para lograr su objetivo (que no creo que sea venganza), Cabeza de… ya contrató los muy costosos servicios de Javier Coello Trejo, ex titular de la extinta PGR y que en esos tiempos como tal en los años de los 90’s, frecuentemente visitaba Ciudad Vitoria, Tamaulipas.

Por lo pronto Cabeza de… y su carísimo abogado han iniciado este pleito, buscando los reflectores en los medios de comunicación.

Esto que parece una campaña mediática y lo es…la utiliza el ex gober, para buscar en el PAN la candidatura a la Presidencia de la República.

Ahora sabremos si el ex gobernador y hoy aspirante político gastará el mismo dinero en medios en busca de su sueño, como cuando detentaba el poder económico desde el Palacio de Gobierno.

La semana que entra analizaremos qué alcaldes de MORENA NO tienen posibilidades de reelegirse y cuáles motivos.

-Finalmente, aprovecho este espacio y abuso de su tiempo para enviar algunas felicitaciones.

Este día nueve cumplió mi amiga la maestra Guadalupe Orizaga Martínez, allá en el puerto jaibo; ese mismo día y allá “mesmo”, mi muy estimado Javier Vela, que goza de muchas amistades por su franqueza y sencillez.

Así mismo, celebró un año más de vida mi viejo amigo y ex compañero en el Gobierno del Estado, Marco Antonio Batarse Contreras, actual responsable de la Coordinación de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Y este viernes hubo manteles muy largos (2.14) para el buen ingeniero Daniel Vega, excompañero por muchos años en TELEVISA Victoria, reconocido profesional de la lente.

Y felicito también por adelantado a mi hermana Emma Ortega en la CDMX; a Temo Díaz, Director del Portal de Noticias Nota Tamaulipas y al C.P. David Pérez, de TELEVISA Tampico.

A todos ellos un fuerte abrazo y Dios me los bendiga.

