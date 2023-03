Parquímetros deben ser del municipio, no particulares: PT

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Una vez que llegue a su fin el contrato con la empresa Victoria Meters el próximo año, los parquímetros ya no deben ser concesionados a ningún particular y su operación la debe tomar el municipio, consideró el regidor del Partido del Trabajo Alejandro Ceniceros Martínez.

“En el Partido del Trabajo estamos a favor de que ese servicio lo preste el municipio y no empresas privadas, es lo que hemos estado proponiendo”.

“Ojalá que se llegue a comprender”, recalcó.

El Regidor del Partido del Trabajo dijo que aún y cuando hay causales para que se cancele la concesión de los parquímetros a la empresa Victoria Meters, por cuestiones administrativas el tema ha quedado rezagado.

“Le han dado largas a esa situación, el Partido del Trabajo no está a favor de concesionar a particulares las obligaciones que tienen los municipios”.

Y agregó: “por suerte concluye el convenio que tiene esta compañía de parquímetros con el Ayuntamiento en el 2024, ya va a concluir, que no se le vaya a renovar, que no se le renueve y que no se vuelva a dar ese tipo de concesiones a ningún particular”.

Además, Ceniceros Martínez mencionó que las multas que imponen por el uso de los parquímetros son inconstitucionales.

“Por eso mismo cuando se votó el presupuesto del Ayuntamiento nosotros votamos en contra de ese presupuesto porque es ilegal”.