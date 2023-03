Invita Danna Paola a Yeri Mua a su concierto y la deja plantada

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una de las influencers más polémicas de la actualidad es Yeri Mua, esta situación llevó incluso a tener que eliminar sus redes sociales un par de horas pues los comentarios en su contra eran demasiados. A pesar de esto la joven veracruzana ha demostrado que sus ingresos se han elevado y así lo ha dejado ver con sus costosas adquisiciones.

Así también ha ampliado sus contactos dentro de la industria del entretenimiento así lo demostró recientemente al presumir que Danna Paola la invitó a uno de sus conciertos que forma parte de su TX4S1S Tour; sin embargo, Yeri Mua dejó plantada y llegó cuando todos estaban abandonando el reciento.

“Pues me acaba de invitar Danna Paola a su concierto, estoy muy emocionada, vamos a estar en Mexicali en primera fila, claro que yes. Una noche loca y allá nos vemos, te amo”, compartió desde sus historias en Instagram.

Pero horas más tarde, a través de una transmisión en video desde su cuenta de Facebook, Yeri Mua, compartió que ya estaba lista para partir rumbo al concierto de Danna Paola. Sin embargo, al ir en el coche se percataron que iban más tarde de lo planeado y al llegar al reciento se dieron cuenta de que los asistentes ya estaban saliendo del lugar.

Desconcertados comenzaron a preguntarle a algunos de los transeúntes si era el sitio correcto del show, a lo que varios respondieron que sí, pero que ya había finalizado.

“Ay, no, me siento estúpida. Ha de haber empezado muy temprano, no mames, ya se fue todo el mundo. No mames, ya se fue todo mundo, yo venía al concierto. Me siento mal con Danna Paola porque me invitó y yo así de..”, comentó.

“Me siento tonta, llegué bien tarde, literal ya todo mundo se está yendo, qué fuerte”, aseveró.

El video de Yeri Mua lamentando no conseguir llegar a tiempo a la presentación de Danna se viralizó rápidamente en redes sociales y algunos internautas se mostraron divertidos con el momento.

Con información de: milenio.com