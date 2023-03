Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a su gran amor Diego Verdaguer

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Amanda Miguel y su hija Ana Victoria estuvieron como invitadas en el programa de Yordi Rosado, donde recordaron cómo murió el cantante Diego Verdaguer, quien enfrentó una lucha contra el covid 19.

“Nos empezamos a sentir mal. El primero que se sintió mal fue Luca (hijo de Ana), empezó con temperatura fuertísima y tenía 20 días, y le estaba dando pecho”, mencionó la artista.

La hija de Diego y Amanda relató que, a pesar de que todos estaban contagiados, su papá era el que se sentía mejor.

“Después yo me puse muy mal, después mi mamá empezó con la fiebre y después papá empezó también a ponerse mal, pero papá era el que estaba mejor de todos. Venía, nos atendía y me traía sopa. Estaba super preocupado”, puntualizó.

Ana Victoria relató que tuvieron que trasladar al cantante a un hospital porque comenzó a sentirse muy mal.

“Cuando parecía que todos íbamos a salir, él empezó a ponerse mal y mi mamá como que se empezó a preocupar y terminaron yendo al hospital porque la oxigenación estaba muy baja y nada, la historia que ya conocen”, dijo.

Amanda Miguel recordó que intentó darle ánimos a su pareja, sin embargo, no pudo ayudarlo.

“Yo le decía ‘dale viejo’. Yo ya salí, ahora sal, pero ya salte (y él me dijo) ‘no, yo ya voy a salir, espérame tranquila’. Yo lloraba, ‘no llores’ me decía, ‘ya voy a salir’. No salió”, declaró.

“Yo sigo sin creerlo. Fue un duro golpe para nosotros, en todos los sentidos”, señaló Ana Victoria, su hija.

Con información de: telediario.mx