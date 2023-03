Conociendo a David Castañeda

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (Agencias)

David Castañeda alcanzó la fama internacional cuando se le vio junto a Elliot Page, Aidan Gallagher y Tom Hooper en “The Umbrella Academy”, serie que cuenta hasta hoy con tres temporadas y en la que Castañeda interpreta a Diego Hargreeves.

Su personaje es un joven dotado que puede controlar la dirección de todo lo que lanza. A partir de este proyecto, el actor de origen mexicano que se crió en Sinaloa de los siete a los 14 años, ha sido fichado para otros proyectos de gran envergadura y en los que se le ve como protagonista como la serie “Most Dangerous Game”.

“Me siento muy agradecido y no pasa un día sin que yo pueda sentarme a decir ¡qué buena vida me ha dado la vida! Esto no es de ahorita, me siento agradecido con lo que tengo desde hace tiempo, antes de haberme ganado estos proyectos. El poder ver a mi familia, el ver lo orgullosos que están, le da mucha razón a donde estoy ahorita”, explicó.

“La curiosidad sigue aquí en mí y me sigue dando ese cosquilleo al pensar en qué sigue en mi vida. Desde chiquito me gustaba el cine, especialmente el cine de acción. Yo veía en México las películas de Jackie Chan, de Sylvester Stallone, de Jean-Claude Van Damme y las veía porque me mandaban de Estados Unidos, pero no me pasaba por la cabeza ser actor”, añadió.