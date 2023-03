No se rinde, Eduin Caz seguirá luchando por el amor de Daisy Anahy

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantante Eduin Caz ha dado a conocer su separación con Daisy Anahy durante Los Premios Lo Nuestro, pero ha expresado su determinación de recuperarla.

En sus redes sociales, Eduin ha confesado que sigue luchando por el gran amor de su vida y que no se rinde.

Eduin ha indicado que su separación fue culpa de las personas que lo odian, pero ha pedido perdón y espera que Daisy lo perdone.

“Y si no me voy es porque todavía no quiero, ya perdóname chiquita preciosa, oigan bueno lograron su cometido toda la bola de haters, pero está bien, así me tocaba”, expresó.