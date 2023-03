Rompe Shakira récord gracias a su canción contra su ex Piqué

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Dicen que afortunada en el juego, desafortunada en el amor, dice la frase y Shakira lo confirma.

Aunque la cantante no ha pasado por su mejor momento personal, se ha posicionado musicalmente mejor que nunca.

Para la cantante desde que sacó su canción contra su ex Piqué, los éxitos no han parado de llegar.

Recientemente se dio a conocer que la colombiana rompió 14 récord Guiness junto con el productor argentino Bizarrap gracias al tema ‘Bzrp Music Sessions #53’ que se estrenó en Youtube el 12 de enero.

La organización encargada de los reconocimientos confirmó el viernes los 4 nuevos récords de la artista, que se suman a los 10 obtenidos previamente.

La producción rompió recientemente el récord de la canción latina más vista en YouTube en 24 horas con 63 millones de visitas, y se convirtió en el tema latino más rápido en llegar a 100 millones de visitas en YouTube.

Obtuvo el reconocimiento por ser la producción latina con mayor cantidad de reproducciones en Spotify con 14 millones 393 mil 342 en sólo 24 horas.

Y al final de la primera semana llegó a 80 millones 646 mil 962.

El dúo hace unos días se presentó en el programa The Tonigh Show con Jimmy Fallon y ahí el vocero de Guiness World Record, Michael Empric, les entregó los certificados correspondientes.

