¿Sabes con quiénes juegan tus hijos en línea? Cuidado, pueden ser delincuentes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Los videojuegos en línea son uno más de los múltiples riesgos de seguridad que enfrentan los internautas en general, pero que toma mayor relevancia para la protección de los menores de edad, por ser mayoría entre los usuarios.

Ante ello, la Policía Cibernética lanza una serie de recomendaciones dirigidas a los padres de familia y los propios jugadores, para que conozcan algunas de las maneras en que pueden ser víctimas de delincuentes que están “del otro lado” de las consolas.

Por ejemplo, en el Estado de México fueron detectados del 2020 a junio del 2022 ocho casos en los que se incita a los menores de edad a que abandonen sus hogares, para unirse a grupos delictivos.

Ante este tipo de situaciones, la corporación especializada de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP) enumera diez pasos para reducir al máximo los riesgos de los jugadores en línea.

1) No jugar ni conversar con personas desconocidas.

2) Establecer horarios para jugar.

3) No utilizar cuentas de correo electrónico personales, sino generar nuevas, para evitar el hackeo.

4) No proporcionar datos personales, telefónicos o bancarios.

5) No usar micrófono ni cámara con desconocidos.

6) No compartir la ubicación de tu domicilio.

7) Reportar a aquellas personas agresivas o sospechosas.

8) Mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos.

9) En caso de los menores de edad, jugar bajo la supervisión de los adultos.

10) Si detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza contra niñas, niños o adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 089 o al 911.

“Además de entretener, los juegos en línea pueden ser un riesgo para tus hijos, no sabes quién está del otro lado de la pantalla”, señala la Policía Cibernética en su mensaje en redes sociales, e invita a tomar en cuenta estas recomendaciones.