Condenan a cinco años de prisión a mujer que olvidó a niña en un auto y murió

AGENCIAS.-

Una mujer de 44 años se declaró culpable de homicidio agravado por la muerte de una niña de dos años a la que cuidaba y que dejó olvidada en un automóvil durante siete horas en Homestead, Florida.

La mujer deberá cumplir una pena de cinco años de prisión y cinco años de libertad vigilada.

Los padres de la niña le pagaban a la mujer 40 dólares semanales por llevar a su hija a la guardería por las mañanas.

Según datos del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, un promedio de 38 niños mueren cada año en el país debido a golpes de calor en vehículos.

Desde 1998 hasta el 1 de julio de 2022, se han registrado 916 muertes de menores por golpes de calor en vehículos en el país.

