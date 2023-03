Confesó que perdió un hijo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (Agencias)

La cantante Amanda Miguel reveló que hace 20 años perdió un hijo junto a Diego Verdaguer. Dicha revelación la hizo al acudir al programa de televisión “El minuto que cambió mi destino”, con Gustavo Adolfo Infante.

Ahí, la famosa explicó que, a pesar de que quería tener más hijos, sufrió la pérdida de su bebé hace aproximadamente 20 años. Sin embargo, aseguró que no le afectó de sobremanera ya que entiende que “Dios sabe por qué hace las cosas”.

Amanda Miguel explicó las razones por las que no tuvo más hijos con Diego Verdaguer más que Ana Victoria. En ese tema, la cantante explicó que sí quiso volver a embarazarse, pero que la escuela de su hija fue uno de los grandes impedimentos.

Asimismo, reveló que en aquellos tiempos la industria musical discriminaba a las mujeres por estar embarazadas, por lo que, tres años después de que nació su hija, le fue complicado retomar su carrera artística.

“Se me hizo muy difícil decir, voy a tener más hijos y cuando quise, empezaron los temas de la escuela, se puso pesado, me costó mucho regresar, en aquella época el embarazarte causaba en las compañías mucha discriminación”, recalcó.

Amanda Miguel reveló que después de haber tenido a su hija Ana Victoria volvió a quedar embarazada “ya grande”. Fue ahí cuando confesó que hace 20 años perdió a quien sería su segundo hijo con Diego Verdaguer.

Aunque la cantante explicó que no se imagina ahora con un hijo de 20 años. “Después quedé embarazada, tendría un hijo ahorita adolescente, Dios sabe por qué hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de veinte años”, puntualizó.