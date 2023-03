Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El pasado 11 de marzo Ignacio López Tarso, uno de los actores más importantes en México. El histrión pasó varios días hospitalizado y aunque su familia se mostró positiva ante la situación, el famoso falleció a los 98 años. Su nieto Antonio estuvo con él en sus últimos minutos de vida y fue quien contó que su abuelo debía ponerse un marcapasos.

Antonio, dijo que desde hace un tiempo a su abuelo le recomendaron colocarse un marcapasos; sin embargo, Ignacio López Tarso no quiso que se lo pusieran.

“Él tenía que haberse puesto un marcapasos hace ya un tiempo y no quiso porque odiaba los hospitales”.

El nieto de Ignacio López Tarso contó que fue él quien estuvo en los últimos momentos de vida del actor y presenció el momento en el que perdió la vida.

“Le veía una venita aquí (en el cuello). Le poníamos la mano en el pecho y cada vez más respiraba más despacito, la vena cada vez más lento hasta que la vena se apagó y la pantalla con todos los signos vitales llegaron a cero, sabíamos que se había ido. Fue una muerte natural y muy tranquila”.

El hijo del actor, Juan Ignacio Aranda, dio una entrevista al matutino y declaró que por ahora no se siente preparado para dar una entrevista en vivo sobre la muerte de su padre, pero agradeció las muestras de cariño que ha recibido.

“En algunos días más podré dar una entrevista, pero no tanto como me lo piden, todos quieren una entrevista en vivo, al aire y no puedo, poco a poco me iré dosificando”.

Por otra parte, dijo que seguirá trabajando y que las cenizas de su padre estarán en su casa.

“Estoy muy cansado, he llorado mucho, tuve ensayo, me voy a ir a ensayo, le dedicaré el ensayo a mi padre y vamos a ir por las cenizas y las vamos a llevar a casa”.

