Hombre sale a pasear con su hijo y perrito en una mochila cangurera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre se volvió viral en TikTok al ser captado en video mientras cargaba en una mochila cangurera a su bebé y a su perrito.

El video compartido por la usuaria @dianadíazdegiolinails capturó el corazón de muchos usuarios en TikTok, ya que en las imágenes podemos observar a un hombre bajando de unas escaleras eléctricas de lo que parece ser un centro comercial.

En primera instancia todo parece normal, ya que carga contra su pecho a un adorable bebé, pero todo cambia al darse la vuelta, porque para sorpresa de muchos trae consigo a un tierno perrito que permanece tranquilo mientras disfruta del paseo.

“Afortunada esposa y bendecido bebé por tener un papi así, seguro sabrá educarlo con muchos valores”, comentó un usuario en TikTok.

Otros usuarios agregaron: “Quién dice que no se puede cuidar a dos a la misma vez”, y “con el amor que tengo a mis bebés caninos me identifico así en el futuro cuando sea mamá. Ya me vi”.

Diana comentó que su esposo le mencionó a ver encontrado “un canguro para nuestro bebé Milo”, el adorable cachorrito, por lo que podrían salir a la ciudad sin descuidar a sus dos amores.

Además el hombre no tardó en comentar la publicación expresando lo mucho que ama a su bebe y perrhijo, a lo que su pareja le respondió: “Así es amor, como siempre tanto amor y paciencia con nuestras bendiciones. Eres maravilloso mi vida, te amamos”.

Con información de: telediario.mx