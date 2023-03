Rebrota covid en Llera y dispara al estado hasta 58 casos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Luego de un típico lunes de pocos casos de covid-19 reportados por las autoridades estatales, este martes 14 de marzo la pandemia contagió a 58 tamaulipecos más, con lo que el promedio diario aumenta a 35 positivos, más alto que cualquier otra semana de febrero o lo que va de marzo.

Además de los 58 nuevos casos de las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) informó de dos decesos, ambos en Nuevo Laredo, de una mujer de 93 años de edad y un hombre de 68, los cuales al sumarse al del martes son ahora tres, también en la presente semana.

Asimismo, el acumulado de la pandemia en la entidad se incrementa a 184 mil 244 positivos, 175 mil 793 recuperados y ocho mil 122 fallecimientos, de acuerdo a la información oficial de la dependencia del Gobierno del Estado.

En el mismo reporte se da cuenta de un rebrote en Llera, que registra 12 nuevos casos, algo que típicamente no se da en los considerados municipios rurales, pues solo las grandes urbes de Tamaulipas registran con frecuencia más de una decena de contagios.

Tal es el caso de Reynosa, que lidera la tabla de este martes, con 13 positivos, en tanto que los 12 de Llera son la segunda posición y en el resto de los municipios no se registran más de diez casos; el listado se complementa de la siguiente manera:

Nueve en Victoria, ocho en Nuevo Laredo, cinco en Matamoros, tres en Mante y con dos se señala a la zona conurbada del sur, es decir, Tampico, Madero y Altamira aportan seis contagios en total; cierran el conteo Camargo y Río Bravo, con uno cada uno.

Esta alta cantidad de nuevos casos en Tamaulipas no hace que el semáforo epidemiológico sea modificado, por lo que los 43 municipios siguen en verde y, por tanto, se mantiene el estatus estatal.

Cabe mencionar que, de acuerdo a los archivos de El Diario de Ciudad Victoria, no se presentaba una cantidad superior a 55 nuevos casos en un solo día desde el jueves nueve de febrero, cuando se dio un pico de 87 en la entidad.