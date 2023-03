Aseguran que le reclamó a Shakira

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

MADRID, España, marzo 14 (Agencias)

Aunque no ha mencionado directamente su nombre, Piqué sí que ha hecho referencia a Shakira en sus últimas declaraciones. El deportista, que se ha referido a su abandono de los terrenos de juego y a su proyecto en la King’s League, no ha evitado las preguntas acerca de su situación personal.

Aunque no ha mencionado el nombre de la cantante ni de la canción que le dedicó junto a Bizarrap. “Obviamente he escuchado la canción”, apuntó en declaraciones al programa “El món” en la emisora RAC 1, respondiendo a la pregunta sobre el revuelo que han generado las letras de los últimos temas de la colombiana.

“No quiero hablar del tema porque no toca”, dijo, y continuó refiriéndose a que su mayor preocupación son sus hijos. “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar del tema”, expuso.

“Al final lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, añadió el deportista, frase que parece un reproche hacia la artista. “Yo con mis hijos he tenido siempre una relación muy cercana y me encanta que participen en las cosas que les hacen felices”, comentó. En este sentido, hizo referencia a la aparición de Milan en uno de sus directos en Twitch.

Algo que entonces no gustó a Shakira. “Estaba preparado que participase mi hijo. Me lo pidió y yo encantado. Es un proyecto que le hace mucha ilusión y no hay nada en el mundo que me haga más feliz que ver a mi hijo feliz. Pero ya está. Cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores y yo intento hacerlo de la mejor manera posible”, señaló.