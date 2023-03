La transformación en nuestro Estado está firme: AVA

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Con un mensaje breve y conciso, el mandatario del Estado, Américo Villarreal Anaya, entregó ante el Congreso del Estado, su primer informe de gobierno. Aquí dejo claro que la transformación en Tamaulipas esta firme y en marcha.

En el discurso que tuvo una duración de poco menos de 13 minutos, Villarreal Anaya, entre otras cosas pidió al Congreso del Estado, trabajar en un mismo camino y cumplir con los ideales de la 4T: no mentir, no robar, no traicionar.

“Sin triunfalismos avanzamos en obtener paz y seguridad, mi agradecimiento, por el respaldo de la creación de la guardia estatal que ayudo a limpiar la vieja corporación corrupta”.

Tras emitir en pocas palabras los avances en los ejes principales de su gobierno, que prioriza el humanismo y a los que menos tienen, remarcó que en estos cinco meses de gobierno, los ojos de muchos están puestos en esta entidad.

“Dejamos atrás todo el pasado neoliberal y corrupto para establecer ética política, y recuperamos el valor de nuestra vida cívica y el amor a Tamaulipas, que son hoy las fuentes que enriquecen Tamaulipas”.

El cambio es viable, y tenemos condiciones inmejorables para lograrlo, resaltó, al tiempo de exhortar a los presentes a participar en ese camino.

“Es el pueblo de Tamaulipas a quien le debemos cuentas de nuestra conducta y nuestros resaltados”.