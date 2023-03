Problema del agua será más crudo: Especialistas

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tam.-

El tiempo para proteger los mantos acuíferos y rescatar los ciclos del agua ya se acabó, remarcó el ecologista Ubaldo Martínez Valdez. Tamaulipas se quedaría sin agua en un año, alertó.

El activista en pro al medio ambiente afirmó que el control desmedido de concesiones a un cerrado grupo de personas y los graves índices de contaminación provocaron daños irreversibles a la totalidad de los ríos de la entidad.

Estas situaciones, aunado a la urbanización desmedida en éste y los estados vecinos, como Nuevo León, provocarían en breve, una guerra por el líquido que será “no muy cortés”.

Indicó que Nuevo León va encaminado a ser la metrópoli más grande y con más crecimiento urbano del país, por lo que están a un paso de crear políticas para retener y reducir la entrega de agua, y que los tratados dejen de respetarse.

“El crecimiento de Nuevo León por supuesto que afectaría a Tamaulipas. Nuevo León será la metrópoli más grande del país y su prioridad será su consumo y no nos van a querer otorgar el agua que ya está en la ley como ocurrió en el año pasado”.

LA SITUACIÓN ES MUY SEVERA

La situación ya es muy severa, afirmó, por lo que es urgente se inicien las negociaciones por la defensa del agua en Tamaulipas.

“Si viviremos una guerra por el agua, vamos a tener muy serios problemas y se van a ejecutar herramientas poco corteses entre las entidades”.

“Nuevo León va a imponer su fuerza, ahí ya hay mucha gente, esa gente consume agua, y añádele la industria, todo se está haciendo difícil y sus dirigentes, como el mismo Gobernador, están promoviendo indiscriminadamente el desarrollo”.

Recordó que los últimos 18 años los gobiernos han destinado menos presupuesto y en contraparte la corrupción en los temas de agua cada vez es mayor.

Detalló que datos de la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que el 95 por ciento de las concesiones están en manos solo del cinco por ciento de los usuarios.

“La Conagua no tiene personal para vigilar y hacer valer la ley. Hoy cada quien hace lo que le da la gana y está serie de irregularidades en cualquier momento nos van a estrangular”.

HAY SOBREEXPLOTACIÓN

En Tamaulipas, refirió, hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos, no se ha cuidado este recurso natural y los ríos no son más que simples basureros que pronto cobrarán factura.

“Los drenajes y las aguas residuales las descargamos en nuestros cuerpos de agua, contaminamos la poca agua que nos queda y esto no tarda en provocar una escasez mucho mayor que la que ya se vive”.

Recordó que nadie quiere hablar el caudal ecológico porque lo ven innecesario, y es al menos “un respiro” para los ríos sigan vivos, reiteró.

El caudal ecológico está relacionado con conservar, adecuar o restaurar el funcionamiento ecológico y los servicios ambientales que proveen los sistemas naturales, explicó.

Ejemplificó que la cuenca alta del río Guayalejo ya está afectada y de continuar sobreexplotándola la zona sur de Tamaulipas, que comprende municipios como Tampico, Madero, Altamira, Mante, Xicoténcatl, Llera, entre otros, sufrirían graves estragos.

“Se está sobreexplotando la sierra, usando el agua para regar limones en la parte alta de la sierra. Este río es muy importante para esa zona”.

URGE REFORESTAR

Es urgente, dijo, trabajar para reforestar y reinstalar el ciclo de agua y los sistemas naturales, porque hoy en día prácticamente todos los ríos están en riesgo.

“No tenemos ríos limpios, apenas salen del manantial y ya se contaminan, no hay plantas de tratamiento y las comunidades descargan sus aguas residuales a los ríos”.

Otro ejemplo, indicó, es el río Corona que llega a la presa ya con el agua muy contaminada.

Recordó que desde el 2010 que se registro el huracán “Alex”, no hay otro suceso que permita que las presas y ríos suban sus niveles.

“Yo creo que un año más ya no habrá agua y lo vivimos, y eso que en Tamaulipas no tiene las mismas exigencias de agua como Nuevo León. Estamos en grave riesgo, se tiene que trabajar seriamente en agua”.

“Nosotros necesitamos que las autoridades tomen en cuenta a los académicos y se empiece a invertir al tema de agua. Tenemos que meter todos los kilos y todos el trabajo también como población”.

El problema no lo va a solucionar solamente el gobierno, necesitamos unirnos todos, atajó.

“Si la gente no participa, si sigue contaminando, desperdiciando no se va a lograr nada, no podemos seguir así, hay que implementar tecnologías”.

Refirió que países como Israel, que está asentado en el desierto, tiene una calidad de vida mejor que la de México porque utilizan tecnologías y a la ciencia.

Hoy más que nunca, el hombre necesita valorar uno de los recursos naturales indispensable para la existencia como es el agua proveniente de los ríos.

“Lamentablemente, la realidad es otra, ya que siguen siendo objeto de la mano implacable del hombre, que producto de su ignorancia los han saturado con desechos tóxicos y basura que ha provocado un grave desequilibrio ecológico”.

En estas valiosas reservas de agua dulce existentes en todo el planeta, se esconde una gran riqueza que debe ser protegida. Es vital que tanto los gobiernos, como las organizaciones y la comunidad en general trabajen de manera mancomunada para no dejar morir estos espacios.

DÍA INTERNACIONAL

El Día Internacional de Acción por los Ríos se celebró el 14 de marzo con la intención de cuidar y proteger una de las principales fuentes de agua limpia en todo el planeta, así como crear conciencia en la población para el cuidado y protección de este valioso recurso natural imprescindible para la vida.

Los ríos son corrientes de agua dulce que nacen producto de la lluvia, de los manantiales, de la nieve y el hielo. Están esparcidos por todo el planeta, es el Amazonas, el más largo del mundo.

En su interior habitan una diversidad de fauna y flora de gran valor. También se pueden encontrar muchos minerales que contribuyen al perfecto equilibrio de estos ecosistemas.

El Día Internacional de Acción por los Ríos nace por la decisión unánime de representantes de 20 países que en el año 1997 tuvieron un encuentro en la ciudad de Curitiba en Brasil para buscar solución a la problemática causadas por las represas.

Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para que en un medio o largo plazo, se produzcan cambios verdaderamente significativos en beneficio de toda la humanidad.

A partir de allí, se decreta el 14 de marzo como Día Internacional por Acción de los Ríos, que es también la fecha cuando se celebra el Día de Acción contra las Represas Grandes en Brasil.

Esta fecha busca rescatar, cuidar y proteger los ríos de todo el planeta, que en las últimas décadas han sido víctimas de la contaminación a gran escala y la destrucción de grandes ecosistemas y la pérdida irreparable de la flora y fauna que habita estos espacios naturales.