El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó el incendio que ocurrió en la refinería Deer Park, la cual se encuentra ubicada en Texas, Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, López Obrador apuntó que dicha instalación perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra funcionando bien, y que si hubiera pasado algo grave ya le hubieran informado sobre dicha situación.

“No tengo información, seguramente hubo algún accidente, pero la refinería está funcionando muy bien, arriba de 80 por ciento, procesa 340 mil barriles diarios de crudo, incluso con utilidades”, dijo.

“Puede ser que haya ocurrido un accidente (…) no me lo reportaron, seguro no fue algo mayor, si no, me hubieran dicho”, puntualizó el mandatario mexicano.

Pemex apuntó que el incendio en Deer Park se habría registrado dentro de los límites de la instalación.

En un correo electrónico enviado a la agencia de noticias Reuters, la empresa del Estado mexicano confirmó que equipos de emergencia se encuentran en el lugar y trabajan en mitigar el incendio.

Ninguna autoridad mexicano confirmó personas heridas ni el lugar de la planta en la que ocurrió el incidente.

Petróleos Mexicanos anunció en enero del 2022 la compra total de la refinería de Deer Park ubicada en Texas (E. U.) al adquirir la parte accionaria de Shell por casi 600 millones de dólares.

La petrolera estatal explicó que “al adquirirse el 50.005 por ciento de la participación accionaria de Shell” será el “Estado mexicano quien tendrá la propiedad total de esta instalación”.

El presidente López Obrador dijo no tener información sobre los últimos reportes de incendios en la Refinería Deer Park. "Pudo ser un accidente (…) posiblemente no haya sido una cosa grave", señaló. "Está bien, incluso con utilidades", agregó. Más, en: https://t.co/yoo4Ohea5b pic.twitter.com/vIVZ0tGlep — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 15, 2023

Looks like a fire is burning at the Shell refinery in Deer Park right now 👀 pic.twitter.com/wmCQTCyUG4 — Code Breaker (@CowboyAstronut) March 14, 2023

