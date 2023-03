Sigue saturada la agenda de citas para pasaportes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Martínez / Contacto.-

El sistema para agendar citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para el trámite del pasaporte continúa saturado para el estado de Tamaulipas, de manera que los interesados no tienen otra opción más que esperar o que se les seleccione para otro estado.

En el caso de los residentes locales, la mayoría espera a que el sistema les pueda arrojar una cita en la Oficina de Enlace municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en Matamoros, ello en razón de los gastos que representa el viajar a otra ciudad para tramitar el pasaporte, incluso por segunda ocasión para recoger el citado documento.

“He estado insistiendo durante varios días y en diferente horario, sin embargo, el operador solo me señala que para el estado de Tamaulipas no hay citas por el momento, al tiempo que me da la opción de otras ciudades”, expresó Juan Carlos Rivera, quien es empleado en una maquiladora y residente del poniente de la ciudad.

Manifestó que desconoce el motivo de que las citas estén saturadas para la Oficina de Enlace municipal en esta ciudad, pero que insistirá con la intención de que se genere un espacio para que se le asigne fecha y hora para el mencionado trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el titular de la Oficina de Enlace municipal con la SRE aquí en Matamoros, Sergio Miranda Flores, informó que toda esta demanda del trámite del pasaporte tiene que ver con el tiempo en que fueron suspendidos los tramites de las visas Láser en el Consulado de los Estados Unidos en esta ciudad, de manera que se espera que poco a poco vaya disminuyendo el rezago que existe.