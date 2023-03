Encabeza Ale Cárdenas foro “De Mujer a Mujer”

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ciudadanos, legisladores, regidores y servidores públicos del Estado y del Poder Judicial respaldaron las iniciativas presentadas por la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos, para prevenir, castigar y erradicar el delito de hostigamiento sexual, así como la propuesta de impedir que acosadores, padres desobligados y aquellos que cometan algún tipo de violencia contra la mujer puedan ser candidatos en Tamaulipas.

Lo anterior en el marco del foro “De Mujer a Mujer” promovido por la diputada local, Alejandra Cárdenas Castillejos, quien destacó la urgencia de legislar para acabar con estos delitos, que ofenden y lastiman a la mujer.

“Constantemente acuden a nosotros mujeres que pasan por esta situación, desde estudiantes de preparatoria, universitarios, empleados de gobierno y empleados de la iniciativa privada, por ello consideramos relevante presentar una iniciativa para acabar con este delito que nos lastima y nos afecta”, aseguró la legisladora en la apertura del foro.

Las panelistas en este ejercicio ciudadano fueron Diana Luz Gutiérrez González, directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas; Norma Denisse Hernández Ledezma, líder de opinión e integrante de la mesa ciudadana de seguridad; Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM); Carolina Heredia Montemayor, estudiante universitaria; Lizeth Elizabeth Castillo Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial y fue moderado por la diputada Ale Cárdenas.

Carolina Heredia, estudiante universitaria, destacó la trascendencia de la iniciativa para modificar la ley contra el hostigamiento laboral, misma que permitirá acabar con el acoso de maestros y alumnos.

“Yo como universitaria me encantaría poder quitar a todos los maestros acosadores y no solo en mi universidad, en todas las escuelas, porque una alumna no merece ir a una clase con miedo a ponerse un vestido o una falda porque el maestro puede hacer un comentario indebido, por eso es sumamente valioso que personas como la diputada Ale nos den voz a mujeres jóvenes”, enfatizó.

En su turno la Directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas, aseguró que un gran porcentaje de las mujeres que acuden en busca de ayuda no se atreven a denunciar por miedo a perder sus fuentes de trabajo, por lo que consideró positiva esta iniciativa ya que garantizará a las mujeres que sufran de acoso levantar la voz.

“Coincido con Alejandra que tenemos que cambiar las leyes, hacer de alguna manera penas más duras para que tengan más temor o lo piensen dos veces antes de estar maltratando a alguien o de estar echándole a perder la vida”, señaló.

Denisse Hernández, líder de opinión e integrante de la mesa ciudadana de seguridad pública y justicia, propuso que, a la par de estas iniciativas, se actualicen los protocolos de prevención contra el hostigamiento tanto en escuelas como en los centros de trabajo públicos y privados.

Por su parte Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera del IETAM, consideró que una de las ventajas que traería la reforma al código penal es poder garantizar a las mujeres la permanencia en sus puestos de trabajo después de denunciar una situación de hostigamiento.

En tanto Lizeth Elizabeth Castillo Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial, ponderó la importancia de establecer sinergias entre los poderes del estado para generar políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de la mujer.

En ese sentido destacó como ejemplo la creación del Registro de Deudores Alimentarios de Tamaulipas, mismo que también fue promovido por la diputada Alejandra Cárdenas, y que establece una coordinación entre el poder legislativo, el judicial y el Estado.

Las cinco panelistas aplaudieron además la iniciativa para limitar la candidatura de personas con antecedentes de hostigamiento sexual, así como de aquellos que se encuentren en el padrón de deudores por incumplir con la manutención de los hijos y de quienes hayan violentado a alguna mujer.

En el evento participaron además el presidente de la mesa directiva del Congreso, diputado Isidro Vargas; el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Edgardo Melhem Salinas; el presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Doctor Edgar Danés Rojas, así como representantes de la sección 30 del SNTE y regidores de diferentes partidos políticos.