Fondo de Capitalidad debe priorizar problemática del agua: Braña

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Porque el 45 por ciento del agua se pierde por fugas en la red, la primera inversión pública con recursos del Fondo de Capitalidad debe ser para atacar ese problema, advirtió el diputado local de Morena, José Braña Mojica.

Dijo que tiene lista una iniciativa de punto de acuerdo, para exhortar al comité responsable del fideicomiso del Fondo de Capitalidad, a que priorice en la proyección de obras la rehabilitación de la tubería hidráulica de la ciudad.

“No es posible que se siga perdiendo tanta agua por el mal estado de la red. Los estudios dicen que por fugas se pierde el 45 por ciento del agua. No es posible que eso siga ocurriendo” mencionó.

“Antes de estar pensando en comprar camiones para la basura, cambiar luminarias o pavimentar calles, lo primero debe ser atender la problemática del agua. Que se inyecte totalmente el recurso en el tema del agua” reiteró.

Braña Mojica advirtió que la crisis del agua se agudizará en las siguientes semanas por la sequía y las intensas temperaturas, que mantienen a la presa “Vicente Guerrero” y los pozos en sus más bajos niveles.

“La ciudadanía está muy estresada por el tema. Hay preocupación” mencionó.

El legislador morenista arremetió contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), al acusarla de no tener un servicio de calidad.

Además, dijo, la actual gerencia tiene ya un pasivo de más de 90 millones de pesos que no ha explicado en qué se gasto.