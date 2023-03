Feria de San Marcos revela su cartelera

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (Agencias)

El estado de Aguascalientes decidió tirar la casa por la ventana este año, pues para la Feria de San Marcos los escenarios serán “vestidos” con artistas de talla nacional e internacional, donde destaca Rod Stewart.

La feria tendrá inicio el 16 de abril y cerrará el ocho de mayo, donde el Teatro del Pueblo recibirá a más de 20 artistas que se presentarán completamente sin costo. Algunos nombres que ya engalanan la lista son: Dimitri Vegas, Black Eyed Peas y Rod Stewart.

“Los invito a ser parte de la mejor de las ferias; estamos listos para recibirlos en la feria más segura, bonita e importante de todo México; este año vamos a superar lo que se ha logrado en sus casi dos siglos de historia y tradición”, se indicó a través de un comunicado.

La cartelera para el Foro de las Estrellas (Teatro del Pueblo) ya está confirmada y al parecer dio cabida a todos los gustos, ya que cuenta con gran diversidad de géneros para que nadie se quede fuera y por supuesto sin olvidar las raíces con el regional mexicano.

ARTISTAS Y FECHAS

14 de abril – Dimitri Vegas & Like Mike (conteo oficial)

15 de abril – Camilo

16 de abril – Danna Paola

17 de abril – Enjambre

18 de abril – Maldita Vecindad

19 de abril – Melendi

20 de abril – Belinda

21 de abril – Mattise

22 de abril – Lasso

23 de abril – Rod Stewart

24 de abril – Maluma

25 de abril – Moderatto

26 de abril – Alejandra Guzmán

27 de abril – Black Eyed Peas

28 de abril – Guerra de Sonoras

29 de abril – Manuel Turizo

30 de abril – Lucha Libre

1 de mayo – Sinfónica Militar

2 de mayo – Ha Ash

3 de mayo – Ricky Martin

4 de mayo – Pesado

5 de mayo – Eden Muñoz

6 de mayo – Bizarrap

7 de mayo – Los Tigres del Norte

Además se ha confirmado que Chico Trujillo de Chile estará el 19 de mayo, Love of Lesbian de España el uno de mayo, Isac at Nora de Francia se presenta el tres de mayo, Jupiter & Okwes del Congo el seis de mayo y The Warning el 24 de abril; todos ellos se presentarán en el Foro del Lago.