Gobierno de EU denuncia secuestro de una de sus ciudadanas en Colima

AGENCIAS.-

Este jueves el gobierno de Estados Unidos denunció que una ciudadana estadounidense había sido secuestrada en Colima.

El Buró Federal de Investigaciones reportó que María del Carmen López fue secuestrada de su vivienda en Pueblo Nuevo el 9 de febrero de 2023.

Además se hizo público que se ofrece una recompensa de 20 mil dólares por información que lleve a la localización de María del Carmen, de 63 años de edad.

The #FBI is offering a reward of up to $20,000 for info leading to the physical location of Maria del Carmen Lopez, who was kidnapped from her residence in Pueblo Nuevo, Colima, Mexico, on February 9, 2023: https://t.co/HKgkSi3XZ1 pic.twitter.com/tAQL4vEqk7

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 16, 2023