Conalep niega acceso a estudiantes por no portar uniforme con colores de Morena

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Diputados del PAN denunciaron que el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Reynosa, les niega el acceso a alumnos que no portan el uniforme con los colores de Morena.

A través de una iniciativa de punto de acuerdo, propusieron hacer un exhorto a la dirección general del Conalep, para que intervenga de inmediato y abra una investigación sobre los hechos.

Consideran urgente “que se investiguen los hechos donde a menores reynosenses les fue negado el acceso a su derecho a la educación por portar un uniforme que no contenía los colores de la actual administración estatal y, consecuentemente, se apliquen las sanciones que conforme a derecho correspondan”.

El llamado sería también para la titular de la Secretaría de Educación, “a fin de que garantice que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se repitan estos lamentables actos violatorios a los derechos humanos de las y los menores tamaulipecos en cualquier plantel educativo de nuestro Estado”.

La diputada, Mirna Flores Cantú, explicó que el lamentable hecho fue documentado en un video por padres de familia, el cual circuló en redes sociales y fue noticia nacional.

“Es inadmisible que en pleno siglo XXI se le niegue el acceso a las y los menores a las instalaciones educativas por cualquier razón, pero es particularmente lamentable que sea por el uso de un uniforme de la misma institución, pero de un color diferente al de la administración en turno” indicó.

Y añadió: “Es posible que algún menor no haya portado el uniforme con los colores de morena por diferentes factores que van desde que las prendas no hayan llegado a tiempo a la tienda hasta por que la familia no cuente con los recursos económicos necesarios para adquirirla, por lo que, insistimos, en cualquiera de los casos es totalmente reprobable que se le niegue el acceso a las instalaciones educativas por este motivo”.