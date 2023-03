Destaca Segob papel de las fuerzas armadas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Como “pequeño incidente” calificó el delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, Felipe Garza Narváez, el homicidio de cinco jóvenes a manos de militares, en Nuevo Laredo, el pasado 27 de febrero.

“Hay muchas cosas por las que queremos, respetamos a nuestro ejército, que aquellos pequeños incidentes que se presentan. No los justificamos, pero son pequeños a comparación a todos los beneficios que se están haciendo” dijo el funcionario al salir en defensa de las fuerzas castrenses.

La expresión de Garza Narváez ocurrió en respuesta a una pregunta acerca de si los hechos de Nuevo Laredo habrían lastimado la imagen del Ejército mexicano.

“No considero que esté lesionada. Si puede tener alguna descalificación, algunas observaciones, pero la figura del Ejército sigue siendo muy respetada. Así dicen las encuestas en todo el país” indicó.

Y añadió: “No me imagino lo que hubiera sido la pandemia (del Covid-19) sin la participación de los militares, marinos y la guardia nacional. No me imagino lo que habría sido sin ellos para la distribución de la vacuna. En general están haciendo un buen papel” indicó.

El pasado 27 de febrero, militares dispararon contra una camioneta en que viajaban seis jóvenes que presuntamente regresaban de una fiesta, en Nuevo Laredo. Solamente uno de los muchachos sobrevivió.

Las investigaciones han revelado que las víctimas no estaban armadas, lo que desmiente la versión inicial de los soldados, de que se trató de un enfrentamiento.

Por esos hechos, cuatro soldados están bajo proceso en el fuero militar al haber aceptado disparar contra los jóvenes.