¡Que rindan cuentas los corruptos!

Enrique Diez Piñeyro Vargas

El mensaje fue claro y preciso por parte del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya: “Derrotamos la corrupción y el egoísmo y se ha puesto en su sitio a quienes se robaron nuestra tranquilidad”, haciendo clara referencia a su antecesor y a toda su pandilla de delincuentes que administraron con las patas al Gobierno del Estado. Aseguró y advirtió que el combate a la corrupción es un compromiso de su gobierno: “No se trata de venganza, se trata de justicia. Se rendirán cuentas”.

Sobre aviso no hay engaño. Esta fue la respuesta a la actitud de bravuconería que ha caracterizado al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien nuevamente se sube al ring buscando reflectores al tratar de desacreditar las acciones emprendidas con el actual Gobierno estatal que comenzó hace cinco meses. No debemos de olvidar el estado en que se recibió administración pública. Como lo expresó abiertamente el gobernador Villarreal Anaya: “Recibimos una administración colapsada, orientada al latrocinio y al saqueo de los recursos públicos”. Además, deja el testimonio que una de las principales tareas ha sido reorganizar a fondo la estructura gubernamental, si se pretende que Tamaulipas sea una entidad que pueda ver hacia el futuro con mayor certidumbre.

El doctor Américo tuvo a bien informar al pueblo de Tamaulipas que hasta el momento se han detectado 392 hallazgos de irregularidades, desde contratos fantasmas, compras a precios irreales u obras no realizadas, ejercicio de recursos sin documentación y violaciones de todo tipo de procedimientos con contratos onerosos para el erario y la opacidad en el destino de 18 mil millones de pesos durante el periodo de García Cabeza de Vaca. Américo fue contundente al afirmar que: “Su rapacidad y cinismo no tiene paralelo, ahora que están fuera no les va a funcionar el intento de hacerse las víctimas cuando el pueblo de Tamaulipas los conoce y conoce muy bien el tamaño de su deshonestidad, de su patológica voracidad y su total falta de escrúpulos. Ya los padecimos. Aquí nadie cree en sus mentiras. Ya no tienen cabida”.

No hay que perder de vista lo expuesto también por el gobernador Villarreal Anaya en el sentido de haber reconstruido la relación con el Gobierno federal, misma que era inexistente gracias a las rabietas de García Cabeza de Vaca, que al final, los únicos perjudicados fuimos los tamaulipecos. Trabajar en conjunto con la Federación sin duda atraerá la inversión de 30 mil millones de pesos anunciada para este 2023, misma que garantizará el arranque de obras como la Ampliación del Puente Internacional Reynosa-Pharr, el dragado en el Puerto del Norte y de las barras en la Laguna Madre, así como la construcción del hospital del Issste en la zona conurbada del sur del estado.

Sobre estos temas de inversión para este año, es importante destacar que se seguirán garantizando los 14 programas de bienestar que de manera directa benefician a más de medio millón de personas en el estado. Como reforzamiento a lo antes mencionado, se impulsarán 22 proyectos estratégicos para el mediano plazo, entre los que destacan la modernización del Puente Nuevo Laredo III, la conexión de la carretera desde el sur de Tamaulipas hacia el Bajío y la modernización a cuatro carriles del tramo entre Magueyes y Victoria, así como el segundo puente ferroviario entre los dos Laredos.

En lo que comprende la relación del Gobierno del Estado con los presidentes municipales, misma que también era tortuosa con el anterior gobernador, destacó que el nivel de entendimiento alcanzado es producto del respeto y la apertura a las ideas, al afirmar que de esa forma: “es como podremos superar diferencias y lograr la concurrencia de los poderes públicos y órdenes de gobierno, independientemente del origen o filiaciones partidistas”. Bajo esta dinámica, se dieron a conocer los planes de apoyo a las seis regiones de Tamaulipas, mediante un modelo de cooperación que no tiene precedente en el estado, poniendo como ejemplo que de las poco más de mil obras o acciones solicitadas en estas reuniones regionales, el 28 por ciento están ya en ejecución.

Durante el mensaje de este primer informe de gobierno, fue importante lo expuesto en materia de seguridad al mencionar la creación de la Guardia Estatal, el equipamiento con 150 nuevas patrullas y el cambio de una estrategia sustentada en la capacidad de fuego. Es con inteligencia y coordinación lo que seguirá permitiendo que los trabajos en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad rindan resultados positivos y se puedan ver reflejados en los indicadores de los delitos de alto impacto y en el índice general de delitos. Es inamisible que García Cabeza de Vaca, con esa mezquindad que lo caracteriza, desee que el estado arda en llamas y pretenda engañar diciéndose ser quien garantizaba la tranquilidad de los tamaulipecos, sin darle mérito alguno a todo lo obtenido en material de seguridad gracias a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y la misma Guardia Nacional. La seguridad es una asignatura que se atiende día con día y nadie por arte de magia puede venir a solucionarlo, ya que requiere de la voluntad de los tres niveles de gobierno y de la misma ciudadanía.

El pueblo de Tamaulipas requiere de resultados por parte de todo aquel que desempeñe alguna función dentro de la administración pública. De igual forma, la sociedad espera ver cristalizadas las palabras del gobernador Villarreal Anaya en los hechos, cuando todo aquel que utilizó y abusó de un cargo público para enriquecerse sea llamado a rendir cuentas ante las instancias correspondientes, y de ser encontrados culpables lo paguen con la cárcel. La gente corrupta no debe de tener cabida nunca más en cualquier nivel de gobierno. La sociedad está deseosa que la administración estatal cristalice con voluntad y trabajo las grandes transformaciones en beneficio de nuestra tierra. ¡Tamaulipas lo merece!