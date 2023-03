Roxanna: es un gran orgullo conmemorar el Mes de la Mujer

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Patricia Azuara.-

La activista y primer maestra trans en Tamaulipas, Roxanna Martínez Moreno, platicó que que este es el primer año que conmemora el día y mes de la mujer, reconocida como tal. Pidió a la población aceptar a las personas sin importar el género.

“No considero que sea o no mi día o mi mes, yo lo tomo porque ya soy reconocida como mujer legalmente, es un gran orgulloso el poderlo decir, celebrar, sentir cómodamente”.

Exhortó a la sociedad a aceptar a las personas sin importar género o creencias, y respetar lo que son, “porque somos personas olvídense de todo lo demás”.

“No caer en discriminación del género, y cuestionar como se obtuvo o porque como hayan considerado o como se hayan definido, somos personas sin importar géneros”.

Cuando tu te enfocadas en un género es por cuestión personal, de satisfacción, por se feliz, afirmó.

“La felicidad también te define como tal, como una persona libre, y eso es lo que se pide siempre, ser una persona libre, respetada, somos personas”.

“No es fácil, no es sencillo, no es por gusto, no es por un capricho, si no por el reconocimiento como tal, por los derechos que se llevan, y ejercerlos”.

El próximo 30 de Marzo, Roxanna sera la invitada de honor al evento organizado por Mujeres Maderense Activas, en donde llevarán a cabo la conferencia a cargo de Ámbar Martin Morales: “5 principios para ser una Mujer Eficaz”

Ahí expondrá su historia y el empoderamiento que tuvo a partir de ser reconocida como mujer. El evento se llevará a cabo en su natal Madero.