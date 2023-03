Covid: Regresan domingos ‘flojos’, con solo cuatro casos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

Ciudad Victoria, Tam.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) vuelve a mostrar que el mecanismo para dar seguimiento a la pandemia de covid-19 no funciona al cien por ciento en fin de semana, ya que este domingo 19 de marzo solamente reportaron cuatro casos.

Según consta en archivos de El Diario de Ciudad Victoria, históricamente esta dependencia estatal reporta una baja cantidad de nuevos casos los días domingos y lunes, por lo que este medio hace su medición particular en promedio diario semanal.

Por ejemplo, este sábado 18 de marzo la semana cerró con 36 casos diarios, en promedio, el cual es el más alto en lo que va de febrero y marzo, en tanto que la semana previa se alcanzó el más bajo en lo que va del año, de apenas 19.

Esta información contrasta con los reportes diarios de la SST, en donde se insiste en que la pandemia muestra una tendencia a la baja, cuando en febrero hubo un pico en la cuarta semana y en marzo se presentó durante la que recién terminó, que es ya la tercera del mes.

Asimismo, la semana pasada este medio de comunicación informó sobre 38 positivos el 12 de marzo, algo que rompió con la típica forma de contabilizar al covid-19, dada la alta cantidad para haber sido un domingo.

Sin embargo, los once del lunes 13 de marzo y los cuatro de hoy muestran que no hubo ajuste alguno por parte de la Secretaría a cargo de Vicente Joel Hernández Navarro y, al haber “fin de semana largo”, se espera que la baja cantidad de los lunes se prolongue hasta el martes.

Cabe mencionar que a pregunta expresa de El Diario de Ciudad Victoria sobre esta situación, el Secretario de Salud no dio una causa justificada para explicar por qué los domingos o los lunes son los días con la más baja cantidad de nuevos casos de la semana.

Por lo que hace a la información de este domingo 19 de marzo, tres de los cuatro positivos de las últimas 24 horas se dieron en Matamoros y uno en Madero, los cuales elevan el acumulado de la pandemia en la entidad a 184 mil 400, con 175 mil 882 recuperados y ocho mil 126.

Al respecto, en la misma entrevista, el secretario Hernández Navarro reconoció que los positivos que se dan a conocer en los conteos oficiales no son todos lo que hay en realidad, pues muchas personas han dejado de hacerse las pruebas de laboratorio correspondientes o de plano son casos asintomáticos, lo que lleva a la población a dejar de lado las medidas preventivas.