Gana ‘Checo’ Pérez el Gran Premio de Arabia Saudita

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, dejando en segundo lugar a su compañero de fórmula Max Verstappen, y en tercero al español Fernando Alonso.

‘Checo’, de 33 años, logró la quinta victoria desde que corre en la F1 -la primera de la temporada-, al ganar por delante de Verstappen -que aspira a lograr un tercer título seguido- y del doble campeón mundial asturiano, que firmó en Yeda su podio número 100 en la categoría reina: el segundo del año y el segundo con su nueva escudería, Aston Martin.

Verstappen, ganador en Baréin, que protagonizó la gran remontada del día -tras haber salido desde la decimoquinta plaza- mantuvo el liderato del Mundial al haber sumado el punto extra que otorga la vuelta rápida, en una carrera que el otro español, Carlos Sainz (Ferrari) acabó sexto, por detrás de los dos Mercedes de los ingleses Lewis Hamilton y George Russell, que fueron cuarto y quinto, respectivamente, este domingo en Yeda.

HE RUNS THESE STREETS!!

Sergio Perez wins the 2023 Saudi Arabian Grand Prix! Verstappen and Alonso complete the podium#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/GNDeeoyNRz

— Formula 1 (@F1) March 19, 2023