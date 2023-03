Alerta Profeco por gasolinera “chafa” en Padilla

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Diego López Bernal.-

Ciudad Victoria, Tam.- En la acostumbrada rueda de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, de este lunes 20 de marzo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que la gasolinera Rubysa no permitió colocar los sellos de la dependencia federal.

“Una gasolinera se negó a que le colocáramos los sellos, esto fue en Padilla, Tamaulipas, en la carretera Victoria a Matamoros”, informó Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del Consumidor, ante la mirada del Presidente de México.

Asimismo, sobre las causas de colocación de los sellos, el funcionario federal detalló que “tuvo inconsistencias en no dar litros completos y en problemas en sus bombas”, con afectación a los consumidores de la región, así como a los usuarios de la carretera federal que conecta a Victoria con Matamoros y Reynosa.

“Rubysa es la razón social de esta gasolinera”, abundó el procurador Sheffield Padilla durante el bloque informativo de la conferencia mañanera denominado “Quién es quién en el precio de los combustibles”.

Cabe recordar que la Profeco realiza periódicamente informes sobre el programa “Quién es Quién en los Precios (QQP)”, el cual recaba y difunde datos sobre cuánto cuestan los productos de consumo regular en los hogares.

Se trata de un monitoreo constante sobre alimentos, bebidas, productos de aseo personal y del hogar, medicinas, electrodomésticos y artículos de temporada, que ofrece información que permite tomar decisiones de compra mediante la comparación de precios.

Sobre el particular caso de las gasolineras, como Rubysa, de Padilla, la Profeco también hace este ejercicio en empresas del ramo energético, como las estaciones de servicio de combustibles para automóviles y gaseras.