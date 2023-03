Consultarán a profes “Operación Mochila”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

Los diputados locales de Tamaulipas abrirán a consulta de maestros la implementación de la operación mochila, ahora llamada seguridad escolar, que tiene como fin revisar a fondo todo lo que los estudiantes lleven a los planteles escolares, afirmó Juan Vital Román Martínez.

A pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, ya concluyó que revisar las mochilas a los estudiantes es anticonstitucional, el diputado Román Martínez, presidente de la Comisión de Educación, afirmó que se pedirá la opinión de los maestros.

El legislador dijo que, para aterrizar la seguridad escolar “vamos a estar trabajando y ahí vamos a dar la primicia. Vamos a empezar en las escuelas secundarias generales y luego vamos a las técnicas”.

“Lo que es la operación mochila pero que es seguridad escolar, queremos la opinión de los maestros, ellos que están ahí frente al grupo, que saben lo que son las necesidades, no nada más nosotros que a veces solo estamos ahí en el Congreso” mencionó.

Insistió en que se va a solicitar la opinión de los maestros por medio de una consulta “ pero ya para aterrizarlo en forma, pero con ellos, con los actores que a fin de cuentas son los que están ahí”.

El diputado de Morena dijo que hasta el momento no se tiene reportes de que alumnos hayan introducido armas o drogas a los planteles educativos.

“Ahorita no tengo el dato exacto de cuántos ha habido, pero ahorita que yo sepa no ha habido, sólo algunos detalles ahí aislados, pero hasta ahorita no lo he sabido”, concluyó.