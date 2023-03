Gerard Piqué habla sobre su separación con Shakira

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Gerard Piqué y Shakira siguen dando de que hablar a un año de su separación y es que la pareja se volvió en una de las más mediáticas luego de los éxitos que la colombiana escribió en el que hacía referencia al futbolista español, aunque eso sí tampoco ha quedado atrás con algunas indirectas hacia la cantante de la Sesión 53, canción que junto a Bizarrap se convirtió en una de las más escuchadas.

En una de sus primeras entrevistas, Gerard Piqué habló sobre el futbol, la Liga que está formando, aunque eso sí no se salvó de las preguntas que hacían referencia a Shakira, su ex y de quien se ha hablado en los últimos días y se ha revelado una supuesta infidelidad con Clara Chía.

En entrevista con el medio español, Gerard Piqué mencionó que no opinará nada acerca de la separación mediática con Shakira y que cada uno tenía la responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos.

“Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, dijo el futbolista en español al ser cuestionado por este tema.

Gerard Piqué dice que quiere ser fiel a sí mismo

Antes del divorcio mediático que han enfrentado Gerard Piqué y Shakira, el futbolista era bastante vanagloriado por su trabajo y por la familia que había formado; sin embargo, después de la separación todo pareció cambiar.

“El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, dijo en entrevista.

Además, el futbolista menciona que no le preocupa lo que la gente diga y que no va a gastar dinero en limpiar su imagen, ya que la gente que le preocupa y la que quiere es la que lo conoce.

“No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa”.