Hay varios municipios en la mira de la ASF

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Shalma Castillo / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Además del Ayuntamiento de Matamoros, también Reynosa, San Fernando y El Mante generaron observaciones en el gasto público fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2021.

En el caso del Municipio de Reynosa, el informe número 1802 arrojó una Promoción de Responsabilidad Administrativa y Sancionatoria y un Pliego de Observación por 3 millones 491 mil 383 pesos pendientes por aclarar.

La ASF detalló que el Gobierno de Reynosa no proporcionó de los contratos SAYDJ/058/2021 y SSA-DA-062/2021 el acta constitutiva de las empresas concursantes, las constancias de cumplimiento del SAT, las constancias de inscripción al padrón de proveedores ni las constancias de no inhabilitación o no encontrarse en la relación de empresas y contratistas sancionados por el Municipio.

Además, no proporcionó la siguiente documentación del contrato SOP-REY-RAMO28RFE-054- 2021-LP: carátula de la estimación 6, pruebas de laboratorio, acta entrega-recepción, oficio de terminación, acta finiquito de la obra, acta de extinción de obligaciones, pólizas y SPEI; “por lo que no es posible constatar que el monto reportado como ejercido haya sido pagado con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021 por 3,491.4 millones de pesos, así como los documentos que acrediten la entrega de la obra”.

De acuerdo al informe de auditoría número 1803, el Ayuntamiento de San Fernando generó un Pliego de Observación por 1 millón 706 mil 825 pesos, al ejercer recursos en gastos diversos y gastos de operación integrados por las pólizas C00730, C00622, C00152 Y C00737, por concepto de consumo de combustible para equipos de transporte de unidades administrativas que no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 1,706,825.00 pesos (un millón setecientos seis mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las Participaciones Federales”.

En lo que compete al Ayuntamiento de El Mante, la ASF determinó 827 mil 178 pesos pendientes por aclarar, derivado de la revisión de cuatro expedientes de gastos de operación para la adquisición de material eléctrico y lámparas para alumbrado público, del cual no remitió la documentación relativa a la adjudicación, contratación, comprobación del gasto, ni los entregables que comprueben el ejercicio y aplicación del monto seleccionado.