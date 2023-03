Profes no permitirán que las autoridades los usen    

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no permitirá que se realicen más movimientos de plazas u otro tipo de recursos, sin la presencia de sus representantes como lo indica le ley, anunció Arnulfo Rodríguez Treviño.

El secretario general de la Sección 30 del SNTE comentó lo anterior, referirse a los desvíos de recursos tanto docentes como de apoyo y administrativos, que se dieron en años anteriores en los que se hizo a un lado a la organización que encabeza.

“Una de nuestras peticiones el Gobierno del estado es que todas las escuelas funcionen normalmente, porque con una secretaria o intendente que haga falta es vital, pues tenemos escuelas con 800 alumnos y con un intendente”, expuso.

En ese sentido explicó que anteriormente al jubilarse algún trabajador los recursos ya no regresaban a la escuela o la zona, sino que se iban a otro lado y es cuando se tuvo que pedir el apoyo a los padres de familia.

“Tenemos bastantes casos así sobre todo en la frontera desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, también San Fernando, Altamira, Tampico y Madero, en donde los espacios que quedaron vacíos por jubilaciones ya no se llenaron”, señaló.

Rodríguez Treviño denunció que muchas de estas plazas se fueron a otros lugares por intereses ajenos, por lo que para que no ocurra más esto en todos los movimientos que se hagan por parte de la autoridad educativa, tiene que estar el sindicato como lo establece la ley.

“Incluso en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) debe tener presencia el sindicato, pero hasta ahora no hemos sido atendidos y ya no vamos a permitirlo, no pelearemos porque simplemente la ley lo indica”, apuntó.

Finalmente. Rodríguez Treviño dijo estar optimista, “yo veo que las autoridades educativas van a respondernos bien en las necesidades de recursos, escuchamos el mensaje del Gobernador y fue muy propositivo, además todos tenemos que cuidar Tamaulipas y el país, pero sobre todo tenemos que cuidar la educación”.