Tiempos de soluciones, no de recetas

Ma. Teresa Medina Marroquín.-

La crisis hídrica que advierte de su terrible presencia en todo el norte del país, viviéndola también ya el pueblo de Tamaulipas, como el de Ciudad Victoria, requiere que la Federación active inmediatamente los recursos económicos a los proyectos del gobernador Américo Villarreal Anaya.

En Victoria se dice que del 17 por ciento en que se encuentra en estos momentos el nivel de la presa Vicente Guerrero, podría descender a menos del 9 por ciento en unos cuantos meses.

Los esfuerzos que al respecto lleva a cabo el alcalde Eduardo Gattás Báez son dignos de reconocerse a pesar de la emergencia.

Y es que no hay día en que el primer edil victorense no aborde el tema del agua, así como las gestiones para que este vital líquido no se agote, más el impulso a la cultura de su cuidado.

Pese a ello la ciudadanía tendrá que enfrentarse (ya muchos lo dicen) a este fenómeno extremo, teniendo que encarar un estiaje grave, con una repercusión social bastante crítica.

No es entonces, por lo pronto, exagerado abordar el tema en términos donde una aguda crisis hídrica podría pasarnos por encima, modificando absolutamente todo el esquema social.

En ese sentido y ante semejante amenaza todos los recursos que se agoten no sobran para resolver esta problemática, por lo que tampoco dejemos de clamar al cielo para que las lluvias caigan, e igual que las aguas subterráneas no dejen de ser las que habitualmente había por naturaleza.

LA FEDERACIÓN DEBE APOYAR AL GOBERNADOR

La formulación de las políticas públicas en la materia debe ser canalizada lo antes posible al terreno de los hechos. Lo que significa que la Federación debe apoyar al gobierno de Américo Villarreal y a los presidentes municipales cuyas necesidades de agua se han vuelto demasiado urgentes, como el caso de Victoria que preside Eduardo Gattás Báez.

No creemos que a estas alturas la Federación vea esta crisis hídrica como una problemática que podrían verse, analizarse y discutirse para otro día.

Pero, por si acaso llegase a pasar por las mentes de quienes reparten el pastel presupuestal, empezando por el diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro y concluyendo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, la hora de hacerles entender las cosas ha llegado.

CONSEJOS DESDE BRASIL

Al respecto no sólo convendría que las y los tamaulipecos comprueben que la transición democrática del PAN a Morena ha valido la pena. Quiere decir que es la hora de que el dinero salga, sin rogarle mucho y sin tacañerías que posteriormente salgan más costosas en términos electorales.

Ahí es donde Dilma Roussef, presidenta de Brasil de 2011 a 2016, aconsejaba que “La austeridad excesiva se autoderrota porque sofoca el crecimiento y, al hacerlo, comprime el empleo y la demanda, y los déficit fiscales se reproducen en vez de reducirse: Los desempleados dejan de consumir y pagar impuestos y reclaman seguro de desempleo y el gasto público tiende a crecer sin que lo hagan los ingresos del Estado”.

Es tiempo de resolver las grandes crisis, y no de experimentar con recetas económicas que podrían resultar contraproducentes. Si el pueblo mexicano ya sufre de una precariedad muy grave, imagínese usted, ¡sin agua!

PREMIA SET ESCOLTAS DE BANDERA Y BANDAS DE GUERRA

Fomentando entre la juventud tamaulipeca el amor a los símbolos patrios, este sábado la SET que encabeza Lucía Aimé Castillo Pastor celebró el “Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera 2023”. La etapa estatal tuvo como sede Ciudad Victoria y participaron casi 400 estudiantes de Bachillerato, Telebachillerato y Centros Educativos a Distancia, representando a cada una de las 7 coordinaciones educativas del COBAT en la entidad.

Los ganadores del concurso de escoltas fueron en primer lugar el plantel 15 de Tampico, el segundo el plantel 01 de Nuevo Laredo y el tercero el plantel 02 de Matamoros.

Respecto a las bandas de guerra las y los ganadores fueron los estudiantes del plantel 20 de Matamoros, el segundo lo obtuvo el plantel 05 de Victoria y el tercero lo recibió el plantel 13 de Estación Cuauhtémoc de Altamira.

¡Excelente inicio de semana!

