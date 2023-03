Hace fiesta por cambio de casa y pide despensa o dinero para la renta de regalo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Irse a vivir solos no es fácil, ya que comienzan los verdaderos gastos de adulto. Por ello, una joven se hizo viral al hacer una fiesta por mudarse y pidió de regalo a sus invitados, una despensa ‘completa’, electrodomésticos o dinero de la renta.

Fue a través de las redes sociales se compartió una conversación, donde una joven invita a sus amigos a una fiesta en su nuevo departamento, ya que acaba de independizarse y mudarse con su novio. Sin embargo, hizo una mesa de regalos demasiado costosa.

De acuerdo con la invitación, la joven que se mudó y estrenó departamento les solicitó a los invitados que asistan de colores con botanas y refrescos, pero eso no es todo. Les pidió de regalo una despensa, un refrigerador o dinero que supere los cuatro mil pesos, con el objetivo de pagar la renta.

“Estamos pidiendo una despensa bien completa o algunos artículos que vienen en la lista. Hasta ahorita solo tenemos el microondas, […] una estufa y una licuadora […] Si no pueden darnos regalo también tomaremos dinero en efectivo que sean, al menos, los cuatro mil pesos de un mes de renta”, escribió la joven en la invitación.

Además de dinero para la renta, la despensa o un refrigerador, en la lista de regalos filtrado por un invitado a la fiesta por la mudanza, se observa que la joven pidió una freidora de aire, una televisión, un colchón y lavadora.

Los internautas reaccionaron de manera negativa, pues creen que es aprovecharse de los invitados, ya que solo los ven con interés.

“Como que se está poniendo de moda invitarte a una fiesta de XV años, bodas, bautizos, cumpleaños y que te pongan precio de los regalos, ¿no? Ahora que un “open house”. ¿Dónde sacan eso?”, escribió un internauta.

Otros consideran que la invitación a la fiesta por mudanza era falsa, pero un usuario compartió su experiencia al prohibirle ingresar un evento con mesa de regalos similar, tras no llevar algo de la lista.

“En el 2017, lo creí falso e hice un regalo que me nació dar. No seguí lo de la lista que mandaron y ellos me prohibieron ir a su postmisa. Un cuchillo de chef con otros cuchillos y tablas de bambú. Aprendí que es una mentada de madre, cuando viene con esa lista”, dijo.

