“Me iba a pelear con Samuel García por la contaminación”: Natanael Cano

El cantante mexicano, Natanael Cano, aseguró que contaminación de Monterrey estaba afectando su garganta y que ya tenía preparado un discurso para pelearse con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

En entrevista durante el Sound Check para su próxima presentación en el Bandazo, el cantante aseguró que la contaminación le estaba ‘matando´’ la garganta y la nariz, por lo que aseguró ya no “aguantaba” la respiración.

Que bueno que apagaron la refinería esa porque si no me iba a pelear con el Samuel yo, ya venía, preparé un discurso ahí para que apagaran eso que me estaba matando y, me estaba matando la garganta, ya no aguantaba, ya llevamos tres-cuatro días sin refinería gracias a Dios”, aseguró el cantautor.

El intérprete de ‘AMG’ consideró que la contaminación tuvo mejoría y hasta creyó que la tan sonada Refinería de Cadereyta ya estaba apagada por los niveles de contaminación que emite.

Con información de: excelsior.com