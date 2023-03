Pide PC revisar automóvil antes de salir de vacaciones

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Después de un trágico fin de semana “largo” en donde tres personas perdieron la vida y hubo más de 15 lesionados, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió diversas recomendaciones para quienes transitan por las carreteras de la entidad.

De cara al próximo periodo vacacional de Semana Santa, el coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado Luis Gerardo González de La Fuente mencionó; “hacer el llamado a la población que va a viajar, que va a tener un viaje hacia algún punto turístico que antes de salir a carretera chequen las condiciones de sus vehículos físicamente“.

Habló de efectuar una revisión a las llantas así como los niveles de aceites, líquido de frenos y condiciones vehiculares en general.

“Hacer el exhorto de utilizar su cinturón de seguridad, los menores viajar en la silla porta infante, no utilizar el celular mientras manejan, no manejar cansado y otra de la recomendaciones es no manejar bajo los efectos del alcohol“.

Y recalcó; “es muy importante para este periodo vacacional de Semana Santa hacer ese llamado a la población, no exceder los límites de velocidad es muy importante, queremos tener una Semana Santa tranquila“.

Cabe mencionar que este fin de semana se registraron dos trágicos accidentes carreteros, uno en la carretera Victoria Tula en donde se vio involucrado un vehículo particular y un tráiler con dos personas fallecidas, así como también en El Chorrito del municipio de Hidalgo donde una camioneta cayó a un barranco perdiendo la vida una persona.

Por último, el titular de Protección Civil de Gobierno del Estado hizo un llamado a las autoridades municipales “a poner ojo” en sitios turísticos para reforzar la seguridad de los vacacionistas.