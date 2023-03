“¡Shazam! La furia de los dioses” no obtiene el éxito esperado en taquilla

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

“Shazam! Fury of the Gods” no obtuvo el éxito esperado, al menos en la taquilla estadounidense durante este fin de semana al recaudar poco más de 30 millones de dólares, siendo exhibida en 4 mil 71 cines.

La secuela de “Shazam!” llegó corta en cuanto a las modestas expectativas de 35 millones y en cuanto al primer capítulo de la serie, le cual reunió 53 millones en abril de 2019, y ocupa un lugar al final de la lista de películas modernas de DC comics, entre “Birds of Prey” y “The Suicide Squad”.

La película tiene una calificación de 53% en Rotten Tomatoes.

Pero el público fue más tolerante, al darle una calificación de B+ en CinemaScore. Especialmente, el público joven fue más entusiasta.

Con información de: telediario.mx