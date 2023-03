Agente de Gullit Peña lo visualiza jugando en Arabia Saudita

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tras militar en el futbol de México, Escocia, El Salvador, Guatemala y Honduras, Carlos “Gullit” Peña ahora está probando surte en el balompié de los Emiratos Árabes Unidos luego de fichar con el Al-Dhaid; sin embargo, su aventura por el Medio Oriente podría apenas estar iniciando.

En entrevista con el programa de ViX, Tiro Libre, el agente del tamaulipeco, Morris Pagniello, reveló que tiene muchos planes para su cliente, el cual podría convertirse en compañero de liga de Cristiano Ronaldo.

“Tenemos otros planes para él en la primera división de Arabia Saudita, si se sigue concentrando y entrenando no va a regresar a México en muchos años”, dijo.

Por su parte, Carlos Peña habló de cómo ha sido su experiencia en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos; además de que se refirió a la posibilidades de volver a jugar en el balompié azteca.

“La liga es muy tranquila, estoy solo, es muy tranquila la vida allá, muy respetuoso, es un país muy cultural, acá estuvo en el 2010 en el Mundial de Clubes con el Pachuca”, recordó el Gullit.

“Muy contento de estar en este excelente país, disfrutando del futbol. Claro que me veo de regreso (en México), pero eso lo decidirá mi agente, pero me siento muy bien, contento, nunca me he rendido ni me rendiré, disfruto lo que hago, contento de seguir jugando al futbol”, comentó el victorense.

Con información de: TUDN.com