“Estoy contento en Feyenoord”: la respuesta de ‘Santi’ Giménez al supuesto interés del Benfica

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El nombre de Santiago Giménez se ha puesto en la mira de un grande de Portugal, como es el Benfica, según reveló la prensa de aquel país hace unos días; sin embargo, el delantero mexicano puso paños fríos a la información y aseguró que por el momento no hay nada con ellos y solo se centra en el Feyenoord.

El goleador mexicano, que suma ocho tantos de Liga, dos de Copa y cinco en la Europa League con el Feyenoord, explicó que si en su momento llegara a existir tal acercamiento lo analizaría con su club y su familia, aunque de momento deja todo en manos de Dios.

“Yo no sé nada, si bien me enteré por las redes, yo en lo personal y en lo privado no sé nada. La verdad es que estoy muy contento en Feyenoord, creo que eso ya después se va a decidir entre familia si es que llega a pasar, entre clubes. En mi relación personal con Dios, porque creo que él es quien decide en mi camino, y creo que las decisiones que vaya a tomar a lo largo de mi carrera van a pasar por Dios y que sea donde él quiera que esté”, dijo.

Santi Giménez se refirió a su presente, ya que está concentrado con la Selección Mexicana para enfrentar este jueves a Surinam, donde explicó que aún desconoce en qué posición lo utilizará el DT Diego Cocca, aunque dejó en claro que él está dispuesto a funcionar en cualquier zona del campo que se lo ponga.

“Sinceramente no sé qué rol vaya a ocupar, porque ya depende del director técnico, de sus gustos, de lo que vengamos haciendo también en clubes, de todo un poco. Es un proceso largo, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México”.

Con información de: mediotiempo.com