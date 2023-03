Hay sobre explotación y desperdicio del agua en un 50 por ciento: CEAT

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara.-

De manera paralela a la sobre extracción sin control y la elevada cantidad de títulos de concesión, por encima de lo que ofertan las cuencas, los niveles de eficiencia en el uso de agua en uso hidroagrícola no llega ni al 50 por ciento, en tanto que en las redes urbanas se pierde por el estado en que se encuentran las tuberías.

El director de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT), Raúl Quiroga Álvarez citó que tan solo en la entrega de títulos de concesión, han sido por encima de lo que ofertan las cuentas, generando un impacto en la disponibilidad, algo que ha venido sucediendo durante las dos últimas décadas.

Lo anterior ha venido generando serios problemas para uso agrícola y público urbano, de ahí la importancia de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no conceda más permisos o concesiones para la extracción de este recurso, del que no se sabe que cantidad se extrae al no haber un control.