Cuidado: Rozará calor los 40°C este viernes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Esta Capital tendrá su pico de calor de esta semana mañana viernes cuando llegaría hasta los 39°C (grados centígrados), de acuerdo al pronóstico de The Weather Channel, que indica como temperatura mínima de 21°C.

Para el amanecer de este 24 de marzo se indica la anterior temperatura pero el termómetro subirá rápidamente, a razón de tres grados por hora hasta llegar 33°C a las once de la mañana, posteriormente aumentará el calor paulatinamente hasta alcanzar los 39°C alrededor de las cuatro de la tarde.

Y si tiene esperanza de que llueva para que se mitigue un poco el calorón, las posibilidades son nulas hasta el mediodía y la más alta es de apenas seis por ciento, por lo que la sequía se prolongará un día más en esta Capital.

Para la próxima semana las temperaturas máximas pronosticadas hasta hoy son de 36°C, para el domingo y viernes, en tanto que las mínimas ya no caerán de 20°C, por lo que las noches frescas se fueron en este mes de marzo que está cerca de terminar.

¿SEMANA SANTA CON LLUVIA?

El pronóstico ampliado de TWC ya permite ver los primeros días de la Semana Santa 2023, en donde se prevén días lluviosos en La Pesca, Soto la Marina, los días martes cuatro, miércoles cinco y jueves seis de abril, que es hasta donde permite ver el servicio estadounidense, con temperaturas máximas que van de los 27 a los 29°C.

Mientras tanto, para el principal destino de playa del noreste de México solo se indica un día con posibilidad de tormentas matinales durante la también llamada Semana Mayor, que sería el martes cuatro de abril, mientras que las temperaturas máximas rozarían los 30°C.