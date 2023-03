Denuncian falta de higiene en ropa de hospitales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción ED

Cd. Victoria, Tam.- Familiares de pacientes denunciaron la falta de higiene con la que se han encontrado en, al menos dos hospitales de Ciudad Victoria.

“Nos referimos a la ropa de cama, sábanas, batas, y todo lo que usan ahí está sucio y muy viejo”, dijeron.

“Algo poco digno para nuestro familiar”, manifestaron afuera del Hospital Civil dos personas que pidieron omitir sus nombres.

Al buscar personal médico que pudiera dar algún tipo de respuesta no hubo quien nos diera motivo, sin embargo, personal de intendencia que pidió mantenerse en el anonimato reveló que han estado trabajando con lo que les mandan, que se han hecho los reportes pertinentes para señalar la baja calidad del material sin embargo desconocen que ha pasado.

Lo mismo ocurrió durante la visita al Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata, al preguntar a familiares de personas internadas en este nosocomio respondieron, no sin antes pedir el anonimato, que si han notado sucias la ropería con la que han sido atendidos sus familiares, “están nejas, no lavan bien las sabanas”

“Parece que cambiaron de proveedor, el anterior entregaba todo muy limpio, no se por qué lo cambiaron”, menciono una persona con uniforme hospitalario que se acercó a querer dar una explicación, pero al pedirle su nombre y cargo, decidió marcharse.

Señalan que han externado sus quejas en diversas ocasiones, no obstante, el problema es general, y ante ello no les han dado una respuesta positiva.

“Solo dicen que ya se va a solucionar, pero mencionan que en Reynosa y la frontera están teniendo las mismas quejas”.

Cabe recordar que durante la atención médica, el riesgo biológico es inevitable y la ropa hospitalaria tiene un papel protector. Debe aislar y contener los microorganismos presentes en el ambiente, la piel, el aire y los líquidos corporales, tanto para los pacientes como para el personal sanitario. Debe estar higiénicamente limpia, es decir, no debe ser agente de enfermedades. Es una tarea complicada tanto para el Hospital como para el proveedor del servicio hospitalaria