Covid sin visos de irse; a tres días del cero reportan 53

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La jornada de este viernes 24 de marzo ratificó que Tamaulipas no está aún en una curva descendente del covid-19, pues se registraron 53 más, solamente tres menos que el día anterior, además de un fallecimiento más por causas asociadas a la enfermedad.

Con esta cantidad de casos reportados en las últimas 24 horas el promedio diario de esta semana llega hasta los 24, cinco más que los 19 registrados del cinco al once de marzo, que ha sido el más bajo en lo que va del año.

Asimismo, las tres jornadas consecutivas por arriba de tres decenas de contagios ratifican que el cero registrado el martes pasado no fue producto una baja prevalencia, sino en el hecho de que la jornada previa, es decir, el lunes, fue un día inhábil por lo que los laboratorios no trabajaron al cien por ciento en Tamaulipas.

Además, después de que la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) dio a conocer la mañana del miércoles 22 de marzo que hasta ese momento no tenía registro “de un solo paciente hospitalizado por complicaciones causadas por esta enfermedad”, ya han perdido la vida cinco personas.

Este viernes fue confirmado por la misma dependencia el deceso de un hombre de 52 años de edad, en el municipio de Altamira, con lo que el acumulado de la pandemia llega a ocho mil 131 personas fallecidas en la entidad, producto de 184 mil 543 casos, en tanto que los recuperados llegan a 176 mil 044.

Reynosa vuelve a encabezar la lista de municipios con más positivos, con 15, mientras que Nuevo Laredo y Matamoros reportaron ocho cada uno, colocando a la franja fronteriza como foco de atención sanitaria.

El resto de los nuevos casos se presentaron de la siguiente manera: seis en Victoria, cinco en Río Bravo y la misma cantidad en Tampico, dos en Madero y cierran la cuenta con uno Camargo, Ocampo, Mante y Aldama.