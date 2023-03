‘Mujer más rápida del mundo’, víctima de machismo, recibe homenaje de Google

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este 24 de marzo, Kitty O’Neil, también conocida como ‘la mujer más rápida del mundo’, recibió homenaje por parte de Google el día en el que cumpliría 77 años; entre sus logros, llegó a ubicarse como la mujer más rápida en esquís acuáticos, caída libre más alta y tocar tanto el violoncelo como el piano a pesar de quedarse sorda a los 3 meses de edad.

Mediante el tradicional ‘Doogle’, la ilustración de Kitty O’Neil -realizada por la artista Meeya Tjiang- se reconoció la gran e inspiradora trayectoria de la estadunidense. Así lo dio a conocer Google mediante redes sociales:

#DYK the fastest woman in the world was also deaf since birth? She jumped at every chance to perform stunts…literally!

Learn more about legendary American daredevil Kitty O’Neil in today’s #GoogleDoodle, illustrated by guest artist Meeya Tjiang → https://t.co/UngnBggFec pic.twitter.com/4WS3W3eXsm

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 24, 2023